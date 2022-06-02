Вкалывают роботы, а не японский человек.

Япония является страной сильных традиций, но некоторые из них точно вредят техническому прогрессу. Например, в разгар пандемии документооборот сильно тормозился традицией заверять документы печатями. Теперь, как отмечает Nikkei Asian Review, японские регуляторы взялись навести порядок в сфере технических стандартов и правил эксплуатации объектов технической инфраструктуры.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

В течение года будут модернизированы более 5000 технических правил и требований, которые описывают процедуру инспектирования объектов инженерной инфраструктуры. Из законодательной базы будут исключены требования регулярного осмотра объектов проверяющими – эти функции можно будет доверить роботам и дронам, одновременно повысив производительность такого труда и решив проблему нехватки рабочей силы. При помощи современных средств контроля будет осуществляться до 80% инспекций в этой сфере.

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Кроме того, системы пожаротушения будут модернизированы таким образом, чтобы исключить необходимость проходить поверку каждые шесть месяцев. Вместо этого устройства пожаротушения будут оснащаться датчиками с функцией самодиагностики и отправки результатов по дистанционным каналам связи. Будут упрощены и модернизированы и многие другие технические процедуры.