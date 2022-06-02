Как сообщила в свежем отчёте отраслевая ассоциация SEMI, в первом квартале этого года расходы производителей полупроводниковой продукции на закупку технологического оборудования выросли на 5% до $24,7 млрд, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, в последовательном сравнении эти расходы упали на 10%.
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За прошедший год сильнее всего свои расходы на покупку оборудования увеличили компании из Северной Америки (+96%) и Европы (+119%), а Китай довольствовался увеличением на 27%, наравне со всем остальным миром, за исключением Южной Кореи, Тайваня и Японии. Зато по абсолютной величине затрат Китай остаётся лидером по итогам первого квартала, поскольку потратил на закупку оборудования $7,57 млрд, почти треть всего бюджета отрасли. Поставки технологического оборудования тоже сдерживаются дефицитом полупроводниковых компонентов, поскольку они используются при создании этого оборудования.