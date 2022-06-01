Хотя глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) и ожидает, что уже через несколько лет на новом предприятии в Техасе выполнять вспомогательные операции будут человекоподобные роботы, к сотрудникам из плоти и крови он достаточно требователен в вопросах трудовой дисциплины. На предприятиях Tesla в США Маск всячески препятствует появлению профсоюзов, а на этой неделе, как поясняет Electrek, генеральный директор компании предложил основной части сотрудников либо вернуться в офисы с удалённых рабочих мест, либо покинуть штат Tesla.
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От сотрудников будет требоваться присутствие на рабочих местах не менее 40 часов в неделю, и всякого рода уловки вроде организации удалённых офисов не будут спасать персонал от необходимости присутствовать на основном месте работы по восемь часов в сутки. Лишь для некоторых особо ценных кадров глава Tesla готов сделать какие-то исключения, но они будут рассматриваться и утверждаться им лично, а потому на массовую снисходительность рассчитывать не придётся.
Сомневающимся подчинённым Илон Маск напомнил, что в ответственные периоды масштабирования производства Model 3 на предприятии в Калифорнии он находился на работе круглыми сутками, организовав себе спальное место прямо в служебном помещении. Этот пример, по его мнению, должен убедить занимающих высокие посты в компании руководителей как можно больше мелькать перед глазами подчинённых. Если кто-то намерен работать спустя рукава, то компании Tesla это не поможет создавать и производить «самые волнующие и значимые продукты на Земле», как резюмировал Илон Маск в своём обращении к сотрудникам.