При этом они продолжать жить и работать в две смены на автозаводе.

В апреле предприятие Tesla в Шанхае, которое является для неё крупнейшим источником экспортных поставок электромобилей, простаивало на протяжении 22 дней, поскольку местные власти требовали от производителей исключить контакты персонала друг с другом и его перемещение в условиях новой вспышки коронавирусной инфекции. Ближе к концу месяца ограничения смягчили, но многие компании с предприятиями на территории Шанхая до сих пор вынуждены придерживаться принципа «замкнутого цикла», которые подразумевает круглосуточное нахождение персонала на контролируемой территории в непосредственной близости к сборочному конвейеру.

реклама

Первые 6000 сотрудников были перевезены на предприятие Tesla в Шанхае при содействии местных властей, которые предоставили автобусы и провели дезинфекцию производственных помещений. Tesla лишь осталось организовать быт рабочих, которые вынуждены были несколько недель подряд находиться на территории предприятия. Места для отдыха и ночлега организовали не только в пустующих помещениях завода, но и в непосредственной близости от него. Лишь к середине мая Tesla удалось ввести на предприятии вторую смену, что увеличило ежедневную выработку до двух с лишним тысяч электромобилей.

Агентство Bloomberg сообщает, что даже в условиях введения послаблений для большинства граждан Китая, находящихся на территории Шанхая, предприятия Tesla и Volkswagen (выпускает машины в партнёрстве с SAIC) сохранят замкнутый цикл функционирования до 10 июня.

Источник изображения: Tesla

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming -30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming RTX 3070 уже дешевле 90тр <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3080 Ti за 120тр в XPERT.RU !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Считается, что дополнительные 10 дней изоляции создадут необходимый для гарантированного исключения новых заражений среди персонала «буфер». Прежние этапы ограничений уже привели к тому, что объёмы продаж пассажирских транспортных средств в Китае по итогам апреля сократились на 36% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Именно в Шанхае за апрель не было продано ни одной машины, поскольку парализовано было не только производство, но и доставка продукции с предприятий к местам реализации. Властям даже пришлось снизить налог на приобретение автомобилей в два раза, чтобы стимулировать спрос на местном рынке.