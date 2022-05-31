Издание Nikkei Asian Review поведало об успехах Huawei Technologies в развитии тех направлений бизнеса, которые не попали под санкции США, и при этом помогли компании увеличить профильную выручку. Получившее относительную самостоятельность в прошлом году подразделение Huawei Digital Power увеличило свою выручку по итогам года на 30%, тогда как классические виды активности вроде выпуска смартфонов и базовых станций китайскому гиганту пришлось ослабить из-за воздействия санкций США.
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Первоначально Huawei выпускала энергетические системы для поддержки собственных базовых станций, но теперь инверторы и солнечные электростанции данной марки пользуются высоким спросом на рынке Азии. По производству инверторов для таких электростанций компании даже удалось выйти на первое место в мире. В Индонезии и Камбодже решения Huawei помогают обеспечить электроэнергией важные социальные объекты типа больниц и школ. Основная часть профильной продукции Huawei выпускается на территории Китая, но с использованием зарубежных комплектующих. При необходимости компания готова локализовать производство в местах расположения крупных рынков сбыта. Поставки комплектующих для производства инверторов организованы таким образом, что локдауны в Китае на бизнес Huawei не особо повлияли.