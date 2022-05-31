И в Unigine Superposition 8K Optimized тоже.

Немецкий энтузиаст CENS продолжает выжимать максимум из сочетания видеокарты EVGA GeForce RTX 3090 Ti и центрального процессора Intel Core i9-12900KS, хотя последний до сих пор охлаждает только водоблоком. Зато видеокарту серии K|ngp|n Edition ему удалось при помощи жидкого азота разогнать до частот 2925/21008 МГц, и это позволило занять первое место в GPUPI v3.3 32B среди одиночных графических плат с результатом 1 минута 33,935 секунды.

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Источник изображения: HWBot, CENS

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Центральный процессор Intel Core i9-12900KS при этом ограничивался частотой 5.5 ГГц и активностью восьми производительных ядер в сочетании с восемью потоками. В близких условиях, но при чуть более высоких частотах графической платы (2955/23696 МГц), эта конфигурация также позволила немецкому энтузиасту отыграться в Unigine Superposition 8K Optimized и занять первое место с результатом 11 644 балла.