Немецкий энтузиаст CENS продолжает выжимать максимум из сочетания видеокарты EVGA GeForce RTX 3090 Ti и центрального процессора Intel Core i9-12900KS, хотя последний до сих пор охлаждает только водоблоком. Зато видеокарту серии K|ngp|n Edition ему удалось при помощи жидкого азота разогнать до частот 2925/21008 МГц, и это позволило занять первое место в GPUPI v3.3 32B среди одиночных графических плат с результатом 1 минута 33,935 секунды.
реклама
Центральный процессор Intel Core i9-12900KS при этом ограничивался частотой 5.5 ГГц и активностью восьми производительных ядер в сочетании с восемью потоками. В близких условиях, но при чуть более высоких частотах графической платы (2955/23696 МГц), эта конфигурация также позволила немецкому энтузиасту отыграться в Unigine Superposition 8K Optimized и занять первое место с результатом 11 644 балла.