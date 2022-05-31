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Новости Hardware Алексей Сычёв
Venado печалиться: суперкомпьютер на чипах NVIDIA обещает достичь производительности в 10 экзафлопс
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Отраслевые мероприятия подтолкнули производителей серверных компонентов к медийной активности, вслед объявившей о создании суперкомпьютера Frontier компанией AMD о своих амбициях в этой сфере напомнила и NVIDIA, чьи решения были выбраны Национальной лабораторией Лос-Аламос для построения суперкомпьютерной системы Venado, обеспечивающей производительность свыше 10 экзафлопс в среде искусственного интеллекта. Напомним, что Frontier на чипах AMD способен достигать быстродействия около 1,1 экзафлопса.

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Источник изображения: NVIDIA

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Впервые на территории США будет создан суперкомпьютер, использующий процессоры NVIDIA Grace с архитектурой Arm и ускорители Grace Hopper с одноимённой графической архитектурой. Строительством системы займётся HPE с использованием платформы Cray EX. В системе будут применяться интерфейсы NVLink-C2C и PCI Express 5.0, а также сетевые карты ConnectX-7 и ускорители BlueField. Высокая концентрация фирменных решений NVIDIA, по логике, должна упростить процесс интеграции системы.

#nvidia #gpgpu #hopper #суперкомпьютер #grace
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