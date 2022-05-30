По сути, это новость о недоразгоне.

В марте прошлого года, как отмечает Business Korea, одна из подконтрольных ООН структур предложила на данном этапе развития систем автопилота ограничить скорость передвижения транспортных средств в режиме, не подразумевающем вмешательство человека, на уровне 60 км/ч. В Южной Корее автопроизводители ориентировались в таких случаях на общие правила, которые предписывали всем машинам двигаться по дорогам общего пользования со скоростью не более 100 км/ч.

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Источник изображения: Hyundai Motor

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В свете предстоящего в четвёртом квартале 2022 года выхода на корейский рынок седана Genesis G90 с системой активной помощи водителю так называемого третьего уровня, компания Hyundai Motor решила ограничить скорость его движения в автоматическом режиме теми же 60 км/ч, что и рекомендуется ООН. Благо, машина будет предлагаться и за пределами Южной Кореи. Как только это позволят правила, Hyundai сможет централизованно поднять лимит скорости, дистанционно обновив бортовое программное обеспечение машины.