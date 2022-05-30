Битый небитого везёт, как всегда.

Немецкий оверклокер sergmann начал неделю с демонстрации нового абсолютного мирового рекорда в 3DMark2001 SE – дисциплина, мягко говоря, заслуженная, а потому прогресса в ней удалось достичь только за счёт сочетания GeForce GTX 980 Ti и новейшего центрального процессора Intel Core i9-12900KS, который при помощи жидкого азота был разогнан до 7392 МГц.

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Источник изображения: HWBot, sergmann

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На этой частоте процессору удалось сохранить активность только четырёх ядер и четырёх потоков, но данных вычислительных ресурсов в сочетании с незначительным разгоном видеокарты до частот 1270/8112 МГц хватило, чтобы набрать в тесте 258 803 балла и занять первое место. К слову, это всего лишь один из четырёх результатов в рейтинге HWBot, превышающих 250 тысяч баллов 3DMark2001 SE.