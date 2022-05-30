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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Дефицит кабельной продукции в автопроме ускорит переход на электромобили
По сути, это новость о разгоне.
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Украинские поставщики, как выясняется, снабжали британское предприятие Bentley электропроводкой, и после возникновения перебоев с поставками этого вида продукции, как отмечает Reuters, автопроизводитель готов был сократить объёмы выпуска машин на 40% и на несколько месяцев отправить персонал в отпуска. Прочие подразделения Volkswagen тоже оказались в затруднительном положении из-за возникновения перебоев с поставками электропроводки с территории Украины.

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Источник изображения: Reuters

Как поясняет источник, данный тип автокомпонентов индивидуален для каждой модели автомобиля, а его производство плохо поддаётся автоматизации. По этой причине производители автокомпонентов стараются концентрировать производство электропроводки в странах с низким уровнем доходов, что позволяет оправдывать использование ручного труда. Северная Африка, Мексика и Восточная Европа – вот те регионы, где выпускается основная часть проводки для машин европейских и американских марок.

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По мнению специалистов, электромобили требуют гораздо меньше проводки, поскольку её можно делать универсальной и более короткой. Кроме того, собирать проводку можно из нескольких отдельных модулей, производство которых можно автоматизировать. Модернизировать проекты машин с ДВС ради перехода на новый тип проводки мало кто решится, а вот выпуск электромобилей в этом отношении позволяет начать всё с чистого листа. Эксперты считают, что автопроизводители предпочтут ускорить переход на платформы с электротягой, дабы не зависеть от унаследованных от машин с ДВС решений, требующих использования проводки с прежней архитектурой.

#электромобили #дефицит #автомобили
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Дефицит кабельной продукции в автопроме ускорит переход на электромобили
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