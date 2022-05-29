Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Оверклокерская дуэль привела к новым успехам GeForce RTX 3090 Ti в Unigine Superposition 8K Optimized
Всего четыре результата со значениями выше 11 000 баллов зарегистрировано в HWBot.
анонсы и реклама
3 вида RTX 3050 за 40 тр в Регарде
Необычная RTX 3080 все еще за 104тр
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU

Счастливчиков из числа постоянных участников рейтинга HWBot, которым уже удалось получить доступ к видеокарте EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|ngp|n Edition, можно назвать поимённо – это biso biso из Южной Кореи и его немецкий соперник CENS. Именно южнокорейский энтузиаст к воскресенью одержал верх в импровизированной оверклокерской дуэли, которая свелась к определению победителя в тесте Unigine Superposition 8K Optimized.

реклама

Источник изображения: HWBot, biso biso

Видеокарту GeForce RTX 3090 Ti марки EVGA удалось разогнать до 2925/24000 МГц при помощи жидкого азота, центральный процессор Intel Core i9-12900K охлаждался жидкостным методом, сохраняя на частоте 5.4 ГГц активность восьми производительных и двух экономичных ядер, а также десяти сопутствующих им потоков. Всё это позволило в указанном тесте получить 11 628 баллов и обойти немецкого соперника на еда уловимые пять очков.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
-45% на 3090 Gigabyte Gaming
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU
-50000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

К слову, впервые за серию экспериментов корейского оверклокера с этой видеокартой можно говорить о более значимом разгоне памяти, поскольку ранее её частоты были ближе к номинальным. Для графического процессора частота 2925 МГц превышает номинальную на 84,5%, что впечатляет сильнее всего.

#экстремальный разгон #evga #geforce rtx 3090 ti #unigine superposition
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GeForce RTX 3090 Ti в тесте Unigine Superposition заняла первое место при частоте графического процессора 2925 МГц
В разгоне оперативной памяти покорён рубеж DDR5-10100
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей - любые игры с 60+ FPS
71
Выбираем оптимальную игровую видеокарту в мае 2022 года — от бюджетной до топовой
16
Запоздалый обзор Xiaomi Pad 5 спустя время. Отличное железо с посредственным софтом
65
Ищем достойные термопрокладки для видеокарты. Часть 1
131
Сравнение MicroSD карт разных поколений - далеко ли шагнул прогресс
16
Чтобы найти инопланетян, мы должны разгадать таинственную историю происхождения Юпитера
10
Игры, созданные в одиночку
8
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 1
3
Современный французский юмор в кино, которого мы не заслужили
1

Сейчас обсуждают

Dima Shum
07:36
Стоит такая мать. Проц 3500х. Материнка вроде неплохая. Только на счёт оперативки там ошибочка она поддерживает 3200 а не 2933. Максимально 3600 по-моему
10 лучших процессоров для игровых ПК в мае 2022 года — от бюджетных до топовых
Sheshenbek
07:34
Надо чтобы вообще видеокарты стоили от миллиона рублей самая дешёвая, чтобы люди этой хернёй не страдали, а шли в огород, в поля, картошку сажать, разводить скот, бычков, коров ,ехать в поля, подготав...
Российский магазины сбрасывают цены на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 3060 Ti скинула 30 000
rocket1972
07:33
Не обращайте внимание на эту писанину . Это zelot-заглот-графоман отрабатывает бабам ситилинка.
Как купить видеокарту с минимальной переплатой в магазинах РФ – оптимальный выбор на 28 мая
rocket1972
07:31
Объявлениям снято за нарушение правил . Это замануха с кидаловом!!
Как купить видеокарту с минимальной переплатой в магазинах РФ – оптимальный выбор на 28 мая
Leonator
07:21
Согласен. А еще это изобретение велосипеда. В серверах давно есть хотсвап вентиляторов, БП и накопителей. Вот и выдают фирменными решениями, чтобы бабло косить. При этом есть и определенная трусость о...
Американские эксперты: российский рубль – самая сильная валюта в мире в этом году
Dm[X]
07:04
Исключение!! 5950X на днях приехал, меньше 2недель ждал с Китая, 40рублей цена 4300Mhz@1.15v одну вертушку неслышно - 800rpm Ninja5 и всегда ниже 200ватт, при этом обходит керогаз ВАШ 12900ks
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
Dm[X]
06:59
Не догнали(!) в тестах ryzen 9 НЕ РАЗОГНАН!!!
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
Альберт Ахметвалиев
06:52
Отнюдь, себе я беру в местных магазинах.
Nvidia: уход с российского игрового рынка не вызовет проблем, так как он приносил всего 4% выручки
Aterax
06:51
И много у вас устройств на 4.4-6.0 которыми вы пользуетесь каждый день? Банальный пример одногодки 2014 год. То что на Android уже мёртво. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition iPad Air 2
Запоздалый обзор Xiaomi Pad 5 спустя время. Отличное железо с посредственным софтом
Максим Алмазов
06:43
"...имеет внушительный запас производительности на много лет вперёд." Ох, давайте только без этого! Пройдет полгода, максимум год, выйдет новая видюха, и запас слетит, как баба с воза, но лошади не ле...
Как купить видеокарту с минимальной переплатой в магазинах РФ – оптимальный выбор на 28 мая
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем