Счастливчиков из числа постоянных участников рейтинга HWBot, которым уже удалось получить доступ к видеокарте EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|ngp|n Edition, можно назвать поимённо – это biso biso из Южной Кореи и его немецкий соперник CENS. Именно южнокорейский энтузиаст к воскресенью одержал верх в импровизированной оверклокерской дуэли, которая свелась к определению победителя в тесте Unigine Superposition 8K Optimized.
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Видеокарту GeForce RTX 3090 Ti марки EVGA удалось разогнать до 2925/24000 МГц при помощи жидкого азота, центральный процессор Intel Core i9-12900K охлаждался жидкостным методом, сохраняя на частоте 5.4 ГГц активность восьми производительных и двух экономичных ядер, а также десяти сопутствующих им потоков. Всё это позволило в указанном тесте получить 11 628 баллов и обойти немецкого соперника на еда уловимые пять очков.
К слову, впервые за серию экспериментов корейского оверклокера с этой видеокартой можно говорить о более значимом разгоне памяти, поскольку ранее её частоты были ближе к номинальным. Для графического процессора частота 2925 МГц превышает номинальную на 84,5%, что впечатляет сильнее всего.