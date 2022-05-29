Всего четыре результата со значениями выше 11 000 баллов зарегистрировано в HWBot.

Счастливчиков из числа постоянных участников рейтинга HWBot, которым уже удалось получить доступ к видеокарте EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|ngp|n Edition, можно назвать поимённо – это biso biso из Южной Кореи и его немецкий соперник CENS. Именно южнокорейский энтузиаст к воскресенью одержал верх в импровизированной оверклокерской дуэли, которая свелась к определению победителя в тесте Unigine Superposition 8K Optimized.

реклама

Источник изображения: HWBot, biso biso

Видеокарту GeForce RTX 3090 Ti марки EVGA удалось разогнать до 2925/24000 МГц при помощи жидкого азота, центральный процессор Intel Core i9-12900K охлаждался жидкостным методом, сохраняя на частоте 5.4 ГГц активность восьми производительных и двух экономичных ядер, а также десяти сопутствующих им потоков. Всё это позволило в указанном тесте получить 11 628 баллов и обойти немецкого соперника на еда уловимые пять очков.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке -45% на 3090 Gigabyte Gaming RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU -50000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

К слову, впервые за серию экспериментов корейского оверклокера с этой видеокартой можно говорить о более значимом разгоне памяти, поскольку ранее её частоты были ближе к номинальным. Для графического процессора частота 2925 МГц превышает номинальную на 84,5%, что впечатляет сильнее всего.