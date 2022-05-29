Конъюнктура рынка смартфонов ухудшилась.

Аналитики JPMorgan пытаются адекватно оценивать ситуацию на рынке смартфонов, выступая с лёгкой критикой недавних публикаций японских СМИ, которые упоминали о готовности Apple сохранить годовые объёмы производства iPhone на прошлогоднем уровне в 220 млн штук.

реклама

Источник изображения: Apple

По словам экспертов JPMorgan, во второй половине этого года партнёры Apple смогут выпустить не более 87 млн устройств поколения iPhone 14, поскольку покупательскую активность будет подавлять макроэкономическая неопределённость, а роста цен в рознице не удастся избежать даже такому гиганту. В прошлом году за последние шесть месяцев Apple смогла отгрузить 90 млн смартфонов поколения iPhone 13.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке -45% на 3090 Gigabyte Gaming RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU -50000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

По мнению источника, в начале августа стартует массовое производство самых многочисленных моделей – iPhone 14 и iPhone 14 Pro, более дорогая iPhone 14 Pro Max встанет на конвейер к концу августа, а флагманская iPhone 14 Max доберётся до него лишь к началу сентября. Известно, что последствия локдаунов в Китае оказывают существенное давление на способность Apple своевременно начать массовое производство iPhone нового поколения.