Аналитики JPMorgan пытаются адекватно оценивать ситуацию на рынке смартфонов, выступая с лёгкой критикой недавних публикаций японских СМИ, которые упоминали о готовности Apple сохранить годовые объёмы производства iPhone на прошлогоднем уровне в 220 млн штук.
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По словам экспертов JPMorgan, во второй половине этого года партнёры Apple смогут выпустить не более 87 млн устройств поколения iPhone 14, поскольку покупательскую активность будет подавлять макроэкономическая неопределённость, а роста цен в рознице не удастся избежать даже такому гиганту. В прошлом году за последние шесть месяцев Apple смогла отгрузить 90 млн смартфонов поколения iPhone 13.
По мнению источника, в начале августа стартует массовое производство самых многочисленных моделей – iPhone 14 и iPhone 14 Pro, более дорогая iPhone 14 Pro Max встанет на конвейер к концу августа, а флагманская iPhone 14 Max доберётся до него лишь к началу сентября. Известно, что последствия локдаунов в Китае оказывают существенное давление на способность Apple своевременно начать массовое производство iPhone нового поколения.