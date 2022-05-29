Неожиданным наблюдением поделился студент Университета штата Орегон, выпускником которого в 1984 году стал основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang). По словам автора фото, наличие над стойкой кафетерия подсвеченной вывески с торговыми марками NVIDIA не является случайностью, и эта компания осуществляет спонсорскую поддержку заведения.
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Данное изображение сразу же породила волну однообразных шуток про недостаточно крепкий кофе и завышенные цены на кексы, но с точки зрения NVIDIA выбор места для рекламы оказался вполне логичным. Студенты видят логотип компании на проходном месте, подсознательно запоминая её название. Возможно, в будущем кто-то захочет связать с ней свою карьеру. Впрочем, пока NVIDIA вынуждена замедлить приём на работу нового персонала, поскольку макроэкономическая ситуация не способствует сохранению прежних темпов расширения штата.