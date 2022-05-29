Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель NVIDIA разместил рекламу компании в родном для себя университете
Нападать на жертв нужно у водопоя.
анонсы и реклама
3 вида RTX 3050 за 40 тр в Регарде
Необычная RTX 3080 все еще за 104тр
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU

Неожиданным наблюдением поделился студент Университета штата Орегон, выпускником которого в 1984 году стал основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang). По словам автора фото, наличие над стойкой кафетерия подсвеченной вывески с торговыми марками NVIDIA не является случайностью, и эта компания осуществляет спонсорскую поддержку заведения.

реклама

Источник изображения: Reddit, NateNate60

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
-45% на 3090 Gigabyte Gaming
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU
-50000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

Данное изображение сразу же породила волну однообразных шуток про недостаточно крепкий кофе и завышенные цены на кексы, но с точки зрения NVIDIA выбор места для рекламы оказался вполне логичным. Студенты видят логотип компании на проходном месте, подсознательно запоминая её название. Возможно, в будущем кто-то захочет связать с ней свою карьеру. Впрочем, пока NVIDIA вынуждена замедлить приём на работу нового персонала, поскольку макроэкономическая ситуация не способствует сохранению прежних темпов расширения штата.

#nvidia #дженсен хуанг #реклама
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA не уверена, что её усилия по ограничению производительности игровых видеокарт в майнинге оправдают себя в полной мере
Расходы NVIDIA на разработки выросли в минувшем квартале на 40%
NVIDIA обязуется в следующем году выкупить у поставщиков компонентов на сумму $2,2 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей - любые игры с 60+ FPS
71
Выбираем оптимальную игровую видеокарту в мае 2022 года — от бюджетной до топовой
16
Запоздалый обзор Xiaomi Pad 5 спустя время. Отличное железо с посредственным софтом
65
Ищем достойные термопрокладки для видеокарты. Часть 1
131
Сравнение MicroSD карт разных поколений - далеко ли шагнул прогресс
16
Чтобы найти инопланетян, мы должны разгадать таинственную историю происхождения Юпитера
10
Игры, созданные в одиночку
8
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 1
3
Современный французский юмор в кино, которого мы не заслужили
1

Сейчас обсуждают

Dm[X]
06:59
Не догнали(!) в тестах ryzen 9 НЕ РАЗОГНАН!!!
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
Альберт Ахметвалиев
06:52
Отнюдь, себе я беру в местных магазинах.
Nvidia: уход с российского игрового рынка не вызовет проблем, так как он приносил всего 4% выручки
Aterax
06:51
И много у вас устройств на 4.4-6.0 которыми вы пользуетесь каждый день? Банальный пример одногодки 2014 год. То что на Android уже мёртво. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition iPad Air 2
Запоздалый обзор Xiaomi Pad 5 спустя время. Отличное железо с посредственным софтом
Максим Алмазов
06:43
"...имеет внушительный запас производительности на много лет вперёд." Ох, давайте только без этого! Пройдет полгода, максимум год, выйдет новая видюха, и запас слетит, как баба с воза, но лошади не ле...
Как купить видеокарту с минимальной переплатой в магазинах РФ – оптимальный выбор на 28 мая
Dm[X]
06:39
Дурачок, у меня 5950X за 40тыр(из китая) на мамке купленной в 2019году 4300Mhz@1.15v 28K+ баллов, PBO сразу зашёл в биос и выключил! потребеление как у старого ryzen1700 (всегда меньше 200ватт) Одна ...
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
Saturianin
06:37
Печ - возвращение.
Появились характеристики RTX 4090, 4080, 4070 и 4060: много памяти и больше ядер CUDA
1kot4u
06:36
автор, вас осколки точки-у зрения лишили и вы еще путаетесь в клавиатуре Брайля? другим я не могу объяснить появление этой статьи, усыпанной украинизмами, на российском техническом ресурсе
Современный французский юмор в кино, которого мы не заслужили
Dima Shum
06:34
С каких пор у палит охлаждение плохое?! Тем более 3 года гарантии. Были палит карточки и сейчас стоит охлаждение хорошее. Вентили не вставали. Да и гарантия 3 года на что?!
Как купить видеокарту с минимальной переплатой в магазинах РФ – оптимальный выбор на 28 мая
Ezdiumno ru
06:30
Да уж. Доллар дешевле довоенного курса, а смартфоны дороже вдвое. Нонсенс.
Samsung Galaxy A73 появился в России по цене от 62 990 рублей – на 120% дороже, чем в Европе
Дмитрий
06:19
6650 точно были только. ну алик там есть как и новый 5800х3д
Как купить видеокарту с минимальной переплатой в магазинах РФ – оптимальный выбор на 28 мая
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем