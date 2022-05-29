До конца июня анонс должен состояться.

Один популярный японский блогер обратил внимание, что на сайте Intel на какое-то время появилось упоминания о настольных графических решениях семейства Arc A3. В настоящий момент ссылка на их описание, которая не работала изначально, исчезла окончательно, но все эти события можно воспринимать в качестве доказательства близости момента анонса дискретной графики Intel для настольных систем нового поколения.

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Источник изображения: VideoCardz, Intel

Следует напомнить, что уже в этом квартале Intel собирается начать экспансию настольной графики с китайского рынка, причём сперва это будет сегмент готовых систем, реализуемых в КНР, и только потом соответствующие продукты появятся в рознице. По всей видимости, серия Arc A3 (Alchemist) уже готовится к скорейшему дебюту, поэтому компания добавляет соответствующую информацию на сайт. До конца второго квартала осталось чуть больше месяца, нужно поторопиться.

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Предполагается, что в серии Arc A3 компания будет предлагать графические решения A380 с 8 ядрами Xe, 96-разрядной шиной и 6 Гбайт памяти типа GDDR6, а также A310 с 4 ядрами Xe, 64-разрядной шиной и 4 Гбайт памяти типа GDDR6.