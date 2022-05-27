Интервью с директором AMD по техническому маркетингу Робертом Хэллоком (Robert Hallock) на страницах TechPowerUp позволило убедиться, что технологию компоновки дополнительной памяти 3D V-Cache компания будет использовать не только для процессора Ryzen 7 5800X3D и серверных решений. По его словам, это не единовременное техническое новшество, и подобная компоновка будет применяться и в дальнейшем.
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Другое дело, что пока представитель AMD не готов комментировать возможность появления потребительских процессоров с архитектурой Zen 4, использующих кеш-память данного типа. При этом Хэллок считает данную технологию большим конкурентным преимуществом AMD, которое способно значительно повысить производительность для пользователей.
Важно также отметить, что AMD не собирается ограничивать сферу применения вычислительной архитектуры Zen 4 только верхним ценовым диапазоном. Правда, в этом комментарии может скрываться предсказуемая уловка. В последние годы компания старается концентрироваться на выпуске дорогих настольных и мобильных процессоров, обслуживая потребности бюджетного сегмента по остаточному принципу. Если столь выгодная для AMD стратегия сохранится в дальнейшем, то компания просто может максимально затягивать с выходом доступных процессоров на архитектуре Zen 4.