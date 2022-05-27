Просто пока не готова признать, что это случится в рамках архитектуры Zen 4 для настольного сегмента.

Интервью с директором AMD по техническому маркетингу Робертом Хэллоком (Robert Hallock) на страницах TechPowerUp позволило убедиться, что технологию компоновки дополнительной памяти 3D V-Cache компания будет использовать не только для процессора Ryzen 7 5800X3D и серверных решений. По его словам, это не единовременное техническое новшество, и подобная компоновка будет применяться и в дальнейшем.

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Источник изображения: AMD

Другое дело, что пока представитель AMD не готов комментировать возможность появления потребительских процессоров с архитектурой Zen 4, использующих кеш-память данного типа. При этом Хэллок считает данную технологию большим конкурентным преимуществом AMD, которое способно значительно повысить производительность для пользователей.

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Важно также отметить, что AMD не собирается ограничивать сферу применения вычислительной архитектуры Zen 4 только верхним ценовым диапазоном. Правда, в этом комментарии может скрываться предсказуемая уловка. В последние годы компания старается концентрироваться на выпуске дорогих настольных и мобильных процессоров, обслуживая потребности бюджетного сегмента по остаточному принципу. Если столь выгодная для AMD стратегия сохранится в дальнейшем, то компания просто может максимально затягивать с выходом доступных процессоров на архитектуре Zen 4.