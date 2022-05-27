По мнению представителей компании, это не APU в традиционном понимании.

Бытует мнение, что стая авторов может несколько суток питаться одним интервью директора AMD по техническому маркетингу на страницах TechPowerUp. Откровения Роберта Хэллока (Robert Hallock), как показал скандал с TDP процессоров в исполнении Socket AM5, могут не всегда быть достоверными, но они всегда интересные.

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Источник изображения: AMD

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Например, он заявил, что AMD не рассматривает появление встроенной графики в составе всех процессоров семейства Ryzen 7000 в качестве интегрированного решения, позволяющего любителям игр обойтись без дискретной видеокарты. Встроенная графика процессоров семейства Raphael предназначена для решения базовых задач среднестатистического пользователя, который обходит стороной требовательные игры. В линейке гибридных процессоров AMD обязательно появятся новые модели с более производительной встроенной графикой, но семейство Raphael к их числу не относится.