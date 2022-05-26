В стоимостном выражении, но всё же…

Руководство NVIDIA на квартальной отчётной конференции заявило о начале нормализации ситуации на рынке игровых видеокарт, но в целом для борьбы с дефицитом компонентов ещё предстоит сделать многое. По крайней мере, представители компании на отчётном мероприятии не раз отмечали, что в сегменте телекоммуникационных решений дефицит комплектующих удастся победить ближе к концу текущего года.

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Источник изображения: NVIDIA

В целом, балансовая стоимость складских запасов по состоянию на конец апреля этого года выросла в полтора раза до $3,16 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Обязательства по выкупу продукции и оплате будущих поставок достигли $9,59 млрд, хотя всего год назад этот показатель измерялся всего $3,46 млрд. Переход на долгосрочные контракты с поставщиками, по мнению NVIDIA, должен способствовать скорейшему устранению дефицита. Непосредственно авансовые платежи поставщикам выросли с $1,84 до $3,06 млрд.

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Как пояснила финансовый директор компании, увеличение складских запасов в минувшем квартале было обусловлено необходимостью более длительного ожидания поставок прочих компонентов, без которых нельзя отгрузить клиентам готовую продукцию.