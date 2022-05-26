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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA рассчитывает выпустить Ada Lovelace во втором полугодии
По крайней мере, до конца года точно.
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Самым ценным откровением квартальной отчётной конференции NVIDIA, которая завершилась несколько часов назад, следует считать заявление финансового директора Колетт Кресс (Colette Kress) о намерениях компании до конца года перейти на новую архитектуру в сегменте игровых графических процессоров. По крайней мере, с этим фактором она отчасти связала ожидаемое во втором квартале последовательное снижение выручки на 10-19% в игровом сегменте.

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Источник изображения: NVIDIA

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Попутно было отмечено, что основная часть анонсов новых продуктов NVIDIA придётся на вторую половину календарного года, но в этом контексте присутствуют и носители архитектуры Hopper для серверного сегмента, которые появятся на рынке в третьем квартале, но будут наращивать объёмы поставок ближе к концу года. Другими словами, о сроках анонса игровых решений с архитектурой Ada Lovelace руководство NVIDIA пока говорит очень размыто, даже не упоминая это условное обозначение. По неофициальным данным, дебют игровых видеокарт серии GeForce RTX 40 может состояться в сентябре этого года.

#nvidia #финансы #видеокарты #ampere #ada lovelace #hopper #geforce rtx 40
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