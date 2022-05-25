По величине выручки она попала только на пятнадцатое место.

Издание DigiTimes поделилось выборочными подробностями рейтинга 100 крупнейших поставщиков Азии в редакции 2022 года, присвоив TSMC первое место по величине нормы чистой прибыли со значением 37,6%. В показателях выручки TSMC удостоилась только 15-го места, а по прибыли она вошла в тройку лидеров и замкнула её.

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Источник изображения: DigiTimes

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Примечательно, что в рейтинге по норме чистой прибыли на втором месте оказалась тайваньская MediaTek, а на третьем – южнокорейский производитель микросхем памяти SK hynix. Сфера деятельности последнего характеризуется циклическими колебаниями рынка, поэтому не факт, что в следующем году SK hynix или её ближайший конкурент сможет претендовать на ту же позицию в рейтинге. Впрочем, даже для TSMC предыдущий год не был самым благополучным, потому что её норма чистой прибыли снизилась на 1 процентный пункт относительно 2020 года. В этом году условия окажутся только хуже, поэтому компания вынуждена будет к началу 2023 года поднять цены на свои услуги на 5-9%.