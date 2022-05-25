Фирменный интернет-магазин EVGA порадовал посетителей приметой старого доброго времени, когда видеокарты предлагались со скидками относительно рекомендованных цен, причём на этот раз речь идёт об относительно недавно выпущенной GeForce RTX 3090 Ti, занимающую верхнюю ступень в иерархии графических решений NVIDIA потребительского класса.
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Видеокарта серии Black Gamimg не может похвастать повышенными частотами, но оснащается фирменной системой охлаждения с тремя вентиляторами и управляемой подсветкой типа ARGB. Главное, что её фактическая цена на $100 ниже рекомендованной, хотя даже в этом случае речь идёт о сумме $1900 без одного цента. EVGA при этом не готова продавать более двух экземпляров в одни руки и активно борется с перекупщиками и спекулянтами в меру собственных возможностей.