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Новости Hardware Алексей Сычёв
Испания надеется создать конкурентоспособную полупроводниковую отрасль
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Агентство Reuters сообщило на этой неделе, что власти Испании выразили готовность потратить до 2027 года €12,25 млрд евро на развитие самодостаточной полупроводниковой отрасли на территории отдельно взятой страны, хотя искомые средства при этом будут выделены из общего фонда Евросоюза, призванного обеспечить поддержку экономики региона в условиях пандемии.

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Источник изображения: Reuters

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Существенная часть этих средств, €9,3 млрд, будет направлена на строительство на территории Испании предприятий, способных выпускать полупроводниковые изделия по технологиям как «тоньше» 5 нм, так и более зрелым. Это позволит охватить профильной продукцией потребности как можно большего количества сфер испанской экономики. Одновременно будут выделяться средства на разработку перспективных технологий и проектирование самих полупроводниковых чипов. Даже испанским стартапам достанется не менее €200 млн субсидий. По замыслу испанских властей, на территории страны нужно создать полный цикл изготовления полупроводниковых компонентов – от стадии проектирования до производства.

#полупроводники #литографическое производство #евросоюз #испания
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