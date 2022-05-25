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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Разгона нет: AMD пояснила, как процессор серии Ryzen 7000 достиг 5.5 ГГц во время демонстрации возможностей
Но жидкостное охлаждение действительно применялось, пусть и скромное.
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Редакция PCWorld вернулась к традиционному формату интервью представителей крупных компаний, по итогам демонстрации процессоров Raphael опросив сразу двух представителей AMD – непосредственно Фрэнка Эйзора (Frank Azor), который выступал на открытии Computex 2022 с рассказом об игровых решениях компании, и Роберта Хэллока (Robert Hallock), который отвечает в AMD за маркетинг потребительских продуктов.

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Источник изображения: AMD

Наше внимание изначально привлекло использование компанией системы жидкостного охлаждения Asetek с радиатором типоразмера 280 мм. Энтузиастов таким не удивишь, но и заурядным такой вариант охлаждения процессора не назовёшь. В AMD, однако, считают необслуживаемую СЖО такого типа вполне заурядной, и попутно подчёркивают, что процессор серии Ryzen 7000 в ходе демонстрации возможностей в игре Ghostwire: Tokyo разгону как таковому не подвергался. То есть, образец демонстрировал свои естественные частоты, достигаемые автоматически без какого-либо стимулирования – если не считать жидкостное охлаждение, конечно.

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К слову, частоты от 5.2 до 5.5 ГГц были достигнуты одновременно сразу несколькими ядрами, хотя и нельзя утверждать, что сразу. Впрочем, по словам представителей AMD, такие частоты будут по плечу всем процессорным ядрам при наличии благоприятных условий. Кстати, заявленное значение в 170 Вт в описании процессора относится не к TDP, а к уровню энергопотребления «на уровне розетки».

#amd #ryzen 7000 #raphael #socket am5 #computex 2022
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