В интервью каналу Bloomberg действующий глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) не смог обойти вниманием возникшие на этой неделе слухи об интересе Broadcom к покупке компании VMware. Ещё недавно капитализацию последней оценивали в $40 млрд, но слухи о готовности Broadcom выложить все $60 млрд подняли курс акций первой на 25% за один день.
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Патрик Гелсингер до своего возвращения в Intel в феврале 2021 года на протяжении восьми лет возглавлял VMware, поэтому все эти слухи не мог пропустить без комментариев. Ситуация вызывает у него противоречивые чувства – он считает, что если сделка пойдёт VMware на пользу, то это прекрасно, но если нет, то и связываться с этим предложением не стоит. В общем, из уст бывшего руководителя прозвучали вполне очевидные комментарии.
Зато генеральный директор Intel счёл нужным отметить, что снижение курса акций многих компаний технологического сектора подтолкнёт отрасль к дальнейшей консолидации – активы банально станут доступнее для инвесторов. Будет расти и количество первичных размещений акций. Сама Intel надеется до конца года вывести на биржу Mobileye – израильского разработчика систем автопилота, который принадлежит ей с 2017 года. С дефицитом полупроводниковых компонентов, как добавил глава Intel, будет покончено не ранее 2024 года.