Трансляция NVIDIA с открытия Computex 2022 сочетала выступления руководителей разного уровня, но основатель компании появился только в самом конце в виде виртуального аватара, чтобы пожелать всем мира и безопасности. Откровений в сфере игрового «железа» мероприятие не принесло, если не считать анонса ноутбуков и монитора ASUS с частотой обновления 500 Гц.
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Зато представители NVIDIA заявили, что за более чем 20-летнюю историю существования видеокарт ими начали пользоваться сотни миллионов людей. За прошедшее с прошлой Computex время количество поддерживающих технологию RTX игр удвоилось до 250 наименований, а доля видеокарт семейства GeForce RTX в пользовательской аудитории уже превысила 30%. Кроме того, сейчас партнёрами NVIDIA предлагается более 180 моделей ноутбуков с дискретной графикой GeForce RTX. Ни малейшего намёка на сроки выхода игровых графических решений поколения Ada Lovelace во время трансляции сделано не было.