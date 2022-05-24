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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Среди пользователей NVIDIA GeForce доступ к технологии RTX имеют более 30%
Количество игр с поддержкой RTX превысило 250 штук.
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Трансляция NVIDIA с открытия Computex 2022 сочетала выступления руководителей разного уровня, но основатель компании появился только в самом конце в виде виртуального аватара, чтобы пожелать всем мира и безопасности. Откровений в сфере игрового «железа» мероприятие не принесло, если не считать анонса ноутбуков и монитора ASUS с частотой обновления 500 Гц.

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Источник изображения: NVIDIA

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RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
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Зато представители NVIDIA заявили, что за более чем 20-летнюю историю существования видеокарт ими начали пользоваться сотни миллионов людей. За прошедшее с прошлой Computex время количество поддерживающих технологию RTX игр удвоилось до 250 наименований, а доля видеокарт семейства GeForce RTX в пользовательской аудитории уже превысила 30%. Кроме того, сейчас партнёрами NVIDIA предлагается более 180 моделей ноутбуков с дискретной графикой GeForce RTX. Ни малейшего намёка на сроки выхода игровых графических решений поколения Ada Lovelace во время трансляции сделано не было.

#nvidia #видеокарты #computex 2022
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