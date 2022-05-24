Издание The Oregonian в силу концентрации в одноимённом американском штате большого количества сотрудников Intel уделяет кадровой политике процессорного гиганта достаточное внимание, и в новой публикации упоминает о смене приоритетов в подходе компании к найму бывших сотрудников, ранее попавших под сокращение.
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С 2015 года, когда у руля Intel ещё стоял Брайан Кржанич (Brian Krzanich), компания ввела правило, запрещающее попавшим под сокращение сотрудникам в дальнейшем претендовать на занятие вакантных мест в своей структуре. Тогда руководство мотивировало это желанием «добиться перемен, не делая одно и то же». В тот период работу потеряли более 13 000 человек, поскольку Intel рассчитывала на снижение собственной зависимости от рынка ПК. Никто из них формально не мог претендовать на замещение новых вакансий.
При новом руководстве в лице Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) кадровый голод начал брать верх над условностями, и постепенно компания возвращается к практике приёма на работу своих бывших сотрудников, попавших ранее под сокращение. Тем более, что глава Intel теперь демонстрирует веру в сохранение важности рынка ПК для деятельности компании.