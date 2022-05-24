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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel разрешила уволенным ранее сотрудникам выступать в роли соискателей на новые вакансии
Кадровый голод заставляет компанию поступиться принципами.
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Издание The Oregonian в силу концентрации в одноимённом американском штате большого количества сотрудников Intel уделяет кадровой политике процессорного гиганта достаточное внимание, и в новой публикации упоминает о смене приоритетов в подходе компании к найму бывших сотрудников, ранее попавших под сокращение.

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Источник изображения: Intel

С 2015 года, когда у руля Intel ещё стоял Брайан Кржанич (Brian Krzanich), компания ввела правило, запрещающее попавшим под сокращение сотрудникам в дальнейшем претендовать на занятие вакантных мест в своей структуре. Тогда руководство мотивировало это желанием «добиться перемен, не делая одно и то же». В тот период работу потеряли более 13 000 человек, поскольку Intel рассчитывала на снижение собственной зависимости от рынка ПК. Никто из них формально не мог претендовать на замещение новых вакансий.

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При новом руководстве в лице Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) кадровый голод начал брать верх над условностями, и постепенно компания возвращается к практике приёма на работу своих бывших сотрудников, попавших ранее под сокращение. Тем более, что глава Intel теперь демонстрирует веру в сохранение важности рынка ПК для деятельности компании.

#intel #полупроводники
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