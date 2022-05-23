Южнокорейское издание Business Korea напомнило, что в прошлом году почти 60% экспортной выручки страны в сфере поставки полупроводниковых компонентов определяли контракты с клиентами в КНР и Гонконге. При этом китайские производители электроники почти полностью зависят от поставок микросхем памяти корейскими компаниями, даже если их предприятия расположены на территории Китая.
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На этом фоне демонстрируемый после визита Джозефа Байдена (Joseph Biden) в Южную Корею курс на сближение с США может навредить корейскому бизнесу сильнее, чем помочь ему, как считают опрошенные корейским изданием эксперты. Компании из Южной Кореи заинтересованы в получении доступа к американскому оборудованию, материалам и технологиям. США заинтересованы в появлении на своей территории нового предприятия Samsung и сотрудничеству с корейскими компаниями. Высокая степень взаимной зависимости Южной Кореи и Китая в этом смысле американцам точно не понравится, поэтому в процессе углубления сотрудничества с Южной Кореей руководство страны наверняка будет настаивать на разрыве части экономических связей с Китаем.