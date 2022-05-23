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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Стало известно, какое охлаждение AMD использовала для разгона процессора Ryzen 7000 до 5.5 ГГц
Жидкостное, пусть и не самое замысловатое.
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Презентацию AMD на открытии Computex 2022 уместнее было бы назвать интригующей, чем информативной. Когда компания Intel несколько лет назад продемонстрировала в аналогичных условиях первый процессор, способный работать на частоте 5.0 ГГц при активности нескольких ядер, всё закончилось грандиозным «допинг-скандалом». Как выяснилось, образец 28-ядерного Xeon компания тогда охлаждала водоблоком, подключенным к так называемому «чиллеру». Это, конечно, не жидкий азот, но от обычных условий охлаждения среднестатистического обывателя очень далеко.

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Источник изображения: AMD, YouTube

Сегодня компания AMD продемонстрировала способность инженерного образца процессора семейства Ryzen 7000 достигать в игре Ghostwire Tokyo частот порядка 5.5 ГГц. В появившемся позже пресс-релизе кратко говорится об условиях тестирования этого процессора.

Источник изображения: AMD

Как выясняется, он был установлен в материнскую плату на основе набора логики AMD X670, соседствовал с видеокартой AMD Radeon RX 6950 XT и охлаждался необслуживаемой жидкостной системой Asetek с радиатором типоразмера 280 мм. Это подразумевает, что на радиатор были установлены два 140-мм вентилятора. Не такая уж экзотика по меркам бывалых оверклокеров, но и обычной такую систему охлаждения тоже не назовёшь.

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Заодно уточняется, как был получен прирост в 15% относительно процессора AMD Ryzen 9 5950X в однопоточном приложении – в роли последнего выступил тест Cinebench R23 1T. Как всегда, синейшим из всех бенчей для нас является именно он, товарищи!

#amd #ryzen #охлаждение процессора #жидкостное охлаждение #ryzen 7000 #cinebench r23
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