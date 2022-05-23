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Новости Hardware Алексей Сычёв
Технология AMD SmartAccess Storage ускорит загрузку игр
И наверняка привлечёт внимание их любителей.
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На открытии Computex 2022 представители AMD кратко упомянули новую технологию SmartAccess Storage, которая дебютирует вместе с платформой Socket AM5 и обеспечит ускорение загрузки игровых уровней за счёт повышения скорости обмена информацией между оперативной памятью, центральным процессором, твердотельным накопителем и видеокартой.

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Источник изображения: AMD, YouTube

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Как именно это всё будет реализовано, в AMD не уточняют, но обещают поделиться подробностями позже, ближе к осеннему дебюту платформы Socket AM5. Данный козырь может пригодиться компании в борьбе за кошельки любителей игр.

#amd #socket am5
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Sheshenbek
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OverDoz
10:40
все свое это хорошо замаскированное чужое(как минимум на начальных этапах). Это почти всех ОС касается на рынке, если покопаться в истории.
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RED
10:39
цена золота, ТОЧНО ТАК ЖЕ как и битка определяется: 1) сложностью добычи 2) ограниченным количеством на земле ("эмиссией")
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swr5
10:39
Скуповато, думал уже номенклатуру, цены и конкретные сроки выхода объявят.
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Евгений Быков
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Сложно продавать видюхи которые ты можешь возить только из казахстана. Хотя конечно это не оправдание, руzzкие магазины и до короновируса охуевшими были.
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OgoGoLog
10:38
Если тебя в выражении своего мнения останавливают "зелёные и красные цифры", то может действительно такое мнение лучше оставлять при себе?
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OverDoz
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это не обеспечение лол, учите мат часть. Вложение в лопаты не обеспечивает золото. :D Евро обеспечен реально экономикой, пусть и слегка раздут.
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RED
10:35
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Shinkirou
10:35
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AMD рассказала о новых процессорах Ryzen 7000 на Computex2022 - частота 5,5 ГГц, +15% IPS, до 170 Вт
djon3volta
10:35
Вам когда по делу и по факту возражают, вы дизлайки ставите. Вообще хорошо бы убрать эти лайки дизлайки, что бы не формировать ложное общественное мнение.
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