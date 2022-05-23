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На открытии Computex 2022 представители AMD кратко упомянули новую технологию SmartAccess Storage, которая дебютирует вместе с платформой Socket AM5 и обеспечит ускорение загрузки игровых уровней за счёт повышения скорости обмена информацией между оперативной памятью, центральным процессором, твердотельным накопителем и видеокартой.

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Источник изображения: AMD, YouTube

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Как именно это всё будет реализовано, в AMD не уточняют, но обещают поделиться подробностями позже, ближе к осеннему дебюту платформы Socket AM5. Данный козырь может пригодиться компании в борьбе за кошельки любителей игр.