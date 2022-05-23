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Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD показала работу Ryzen 7000 в играх на частотах до 5.5 ГГц
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Трансляция с открытия Computex 2022 с участием главы AMD Лизы Су (Lisa Su) только что завершилась, и к вечерним утечкам из презентации нам остаётся только добавить, что во время своего выступления генеральный директор показала образец процессора Ryzen 7000 (Raphael) в своей руке, продемонстрировав его без крышки теплораспределителя. В верхней части печатной платы виднеются два 5-нм кристалла с вычислительными ядрами, в центральной темнеет 6-нм кристалл с логикой ввода-вывода, контроллером памяти и встроенной графикой RDNA 2. Последняя теперь является неотъемлемым атрибутом настольной платформы Socket AM5.

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Источник изображения: AMD, YouTube

После этого AMD продемонстрировала работу образца 16-ядерного процессора семейства Ryzen 7000 в игре Ghostwire: Tokyo, заявив о его способности динамически разгоняться до 5.5 ГГц. Какое количество ядер может достигать такой частоты под нагрузкой, не уточняется, но эта тема ещё наверняка таит немало приятных сюрпризов.

Источник изображения: AMD, YouTube

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Как уже было отмечено, в однопоточных приложениях процессоры AMD с архитектурой Zen 4 обещают быть на 15% быстрее своих предшественников, а попутно компания заявила, что в тесте Blender процессор Ryzen нового поколения с 16 ядрами оказывается на 31% быстрее модели Intel Core i9-12900K. По поводу сроков анонса платформы Socket AM5 было лишь заявлено, что он состоится осенью текущего года.

#amd #apu #лиза су #zen 4 #raphael #socket am5 #computex 2022 #amd ryzen 7000
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Нахрен все эти ддр4. Новой платформе новая оперативка! 12900кэ будет унижен! Это я вам как гуру в процессорах AMD базарю!
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