Трансляция с открытия Computex 2022 с участием главы AMD Лизы Су (Lisa Su) только что завершилась, и к вечерним утечкам из презентации нам остаётся только добавить, что во время своего выступления генеральный директор показала образец процессора Ryzen 7000 (Raphael) в своей руке, продемонстрировав его без крышки теплораспределителя. В верхней части печатной платы виднеются два 5-нм кристалла с вычислительными ядрами, в центральной темнеет 6-нм кристалл с логикой ввода-вывода, контроллером памяти и встроенной графикой RDNA 2. Последняя теперь является неотъемлемым атрибутом настольной платформы Socket AM5.
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После этого AMD продемонстрировала работу образца 16-ядерного процессора семейства Ryzen 7000 в игре Ghostwire: Tokyo, заявив о его способности динамически разгоняться до 5.5 ГГц. Какое количество ядер может достигать такой частоты под нагрузкой, не уточняется, но эта тема ещё наверняка таит немало приятных сюрпризов.
Как уже было отмечено, в однопоточных приложениях процессоры AMD с архитектурой Zen 4 обещают быть на 15% быстрее своих предшественников, а попутно компания заявила, что в тесте Blender процессор Ryzen нового поколения с 16 ядрами оказывается на 31% быстрее модели Intel Core i9-12900K. По поводу сроков анонса платформы Socket AM5 было лишь заявлено, что он состоится осенью текущего года.