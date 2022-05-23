Южнокорейский энтузиаст oc_windforce решил попытать счастья в разгоне процессора Intel Core i5-12600KF, оснащённого шестью производительными ядрами поколения Alder Lake-S. При помощи жидкого азота автору эксперимента удалось поднять частоту процессора до 6879 МГц, сохранив при этом активность шести производительных ядер и сопутствующих двенадцати потоков.
реклама
Тест Cinebench R20 был пройден системой с результатом 8250 баллов, что является лучшим результатом не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с шестью ядрами. В абсолютном зачёте результат соответствует лишь 604-му месту. В ходе теста использовалась материнская плата MSI MEG Z690 Inify-X.