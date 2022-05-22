По информации Reuters, программа визита президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) в Южную Корею была составлена таким образом, что он первым делом посетил предприятие Samsung Electronics в Пхёнтхэке, где выпускается не только память, но и более сложная продукция, включая 5-нм изделия.
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По информации корейских СМИ, главе американского государства даже продемонстрировали образцы 3-нм продукции, которая встанет на конвейер предприятия до конца текущего квартала. Свои впечатления Байден сформулировал своеобразно, высказав пожелание, согласно которому будущее предприятие Samsung в Техасе должно будет построено по образу и подобию имеющегося в Южной Корее. У Samsung уже есть завод по производству чипов в окрестностях Остина, штат Техас, но более новое предприятие появится на некотором удалении в том же штате к 2024 году. На его строительство будет потрачено около $17 млрд.
В ходе своих выступлений во время визита в Южную Корею Байден всячески подчёркивал важность следования в одном направлении с США с точки зрения политических ценностей и расширения кооперации в сфере новых технологий.