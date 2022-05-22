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Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple рекомендовала подрядчикам мигрировать из Китая в сторону Вьетнама и Индии
Сделала бы это и раньше, но помешала пандемия.
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Как поясняет издание The Wall Street Journal, компания Apple намеревалась затеять большой переезд своих подрядчиков по выпуску электроники из Китая в соседние страны ещё в начале 2020 года, но инициировать процесс тогда помешала пандемия. Локдауны в Шанхае, которые только в этом квартале могут стоить компании упущенной выручки в сумме $8 млрд, подтолкнули её активизировать усилия на данном направлении сейчас. По данным источника, подрядчикам Apple было рекомендовано начать увеличение присутствия в других странах региона, среди которых упоминались Индия и Вьетнам.

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Источник изображения: Reuters

В принципе, если говорить об Индии, то там уже действуют предприятия Foxconn и Wistron по выпуску смартфонов Apple, но по итогам прошлого года они выпустили только 3,1% всех iPhone, и даже по итогам текущего года их доля вряд ли превысит 7%. Более 90% продукции Apple выпускается на территории Китая. Миграция предприятий в Индию из КНР может быть осложнена политическими противоречиями двух стран, но именно Индия обладает как достаточным количеством рабочей силы, так и растущим потенциалом сбыта на внутреннем рынке. Китайский рынок позволяет Apple получать до пятой доли всей выручки, и окончательно переносить своё производство из данной страны компания не пожелает.

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Конкурирующей Samsung Electronics удалось развернуть во Вьетнаме масштабное производство смартфонов, минимизировав свою зависимость от Китая, но не факт, что подрядчики Apple смогут проявить себя аналогичным образом. Во Вьетнаме уже работает производство Luxshare по сборке беспроводных наушников Apple AirPods, а недавно компания получила предложение некоего крупного клиента рассмотреть возможность организации выпуска новой категории продуктов за пределами Китая. На это уйдут годы и огромные средства, но бизнес Apple настолько масштабен, что даже подобные миграции в конечном итоге способны себя оправдать.

#apple #китай #foxconn #индия #вьетнам
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