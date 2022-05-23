Были времена, когда мобильные телефоны несколько раз переходили из рук в руки, а в итоге выбрасывались только потому, что переставали справляться с повседневными задачами. С современными смартфонами такое случается нечасто, ведь многие из них приходят в негодность гораздо раньше завершения своего жизненного цикла. Причина в чрезвычайно высокой хрупкости, ведь ремонт упавшего на пол смартфона будет стоить недёшево. Специально для тех, кто устал от постоянных замен дисплеев и других поломок Blackview представила новую серию защищённых мобильных телефонов BL8800. Гаджет может похвастать прочным корпусом и продвинутой камерой с поддержкой ночного видения и даже тепловизора.
Но обо всём по порядку. Новый смартфон полностью соответствует отраслевым стандартам для сверхпрочных гаджетов (IP68 и IP69K, а также военному MIL-STD-810H). Например, он может без проблем погружаться на глубину до полутора метров на 30 минут, а также без видимых последствий пережить падение с высоты до полутора метров. Кроме того, он выдерживает перепады температур, что позволяет использовать его в экстремальных условиях крайнего севера и жарких пустынь. Ну а функция Glove Mode придётся по нраву тем, кто работает на строительных площадках и в других непредсказуемых условиях. Теперь можно пользоваться смартфоном даже в перчатках.
Одной из особенностей новой серии стала продвинутая камера с функцией ночного видения. Она позволяет не ограничивать себя привычными условиями эксплуатации, значительно увеличив количество сценариев использования. Например, можно снимать фото в полной темноте, участвуя в квестах и других массовых мероприятиях, в том числе поисковых и спортивных. Но и это ещё не всё, ведь серия BL8800 может похвастать настоящим тепловизором. Помните фильм «Хищник», когда инопланетный гость видит своих противников даже через препятствия? Так вот, эта технология уже доступна прямо в смартфоне. Ну и в качестве вишенки на торте есть режим подводной камеры. Важно отметить, что серия BL8800 представлена в виде двух моделей. Первая оснащена камерой ночного видения, тогда как вторая – BL8800 Pro – тепловизором.
BL8800 – это первая в мире серия защищенных телефонов с поддержкой тепловизора и ночного видения 5G, что гарантирует высокую скорость онлайн-трансляций, а также доступ к вашим любимым видео без ограничений. За отличную производительность отвечает мощный процессор MediaTek Dimensity 700 5G, а 8 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4X снимают ограничения по количеству открытых вкладок. Ну а накопитель на 128 Гб стандарта UFS2.1способен удовлетворить запросы даже самых больших фанатов селфи. За длительную работу отвечает ёмкий аккумулятор на 8380 мАч, что намного больше общепринятых стандартов. Производитель заявляет, что этого достаточно для целого дня бесперебойной работы, ну а функция быстрой зарядки мощностью 33 Вт позволит зарядить батарею всего за 1.5 часа. В случае, если у вас разрядились умные часы, наушники и другие гаджеты, то смартфон BL8800 легко поделится с ним своим зарядом.
BL8800 Pro получил тепловизор FLIR Lepton в комплекте со сверхчёткой камерой на 50 МП со и сверхшироким объективом с углом обзора 117 градусов. Как уже было указано выше, у BL8800 вместо тепловизора установлена камера ночного видения. Больше узнать о характеристиках можно из таблицы выше. Отметим, что всё это работает на базе операционной системы Doke OS 3.0, основанной на Android 11. Это гарантирует быструю анимацию, доступ ко любому программному обеспечению и удобству работы без ограничений.
Продажи начнутся уже 23 мая, а пока можно забронировать один из смартфонов с огромной скидкой до 330 долларов. Это значит, что BL8800 будет стоить всего 249.99 доллара (начальная цена 499.99), а BL8800 Pro – от 299.99 доллара (начальная цена 599.99). Поторопитесь, ведь распродажа пройдёт всего 4 дня, но количество акционных смартфонов ограничено. Если вы уже определились, какой из двух телефонов вам нравится больше, не тяните, ведь пока вы думаете, другие покупатели окажутся гораздо расторопнее вас. Ну и что бы вам думалось веселее, Blackview предлагает к каждому из аппаратов купон на 30 долларов. Нетрудно подсчитать, что первый будет стоить 219.99 доллара, ну а второй – 269.99 доллара. Купить один из новеньких смартфонов серии BL8800 можно здесь.