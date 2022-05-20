Бесплатно поделившийся с читателями результатами своего анализа китайского рынка электромобилей сайт DigiTimes пришёл к выводу, что эпоха популярности дешёвых электромобилей в Китае приходит к концу. Дело, конечно, не в отсутствии у покупателей желания меньше платить за машину на электротяге. Просто власти собираются сворачивать свою программу субсидирования, которая, впрочем, самые дешёвые модели электромобилей и раньше не охватывала. Кроме того, рост затрат на сырьё и компоненты делает выпуск бюджетных электромобилей откровенно невыгодным, поэтому все производители начнут дружно мигрировать в сторону среднего ценового диапазона.
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Как поясняет источник, в 2023 году Tesla может выпустить на китайский рынок более компактный по сравнению с Model 3 электромобиль, который будет стоить около $24 000 в базовой комплектации. Многим местным конкурентам Tesla подобное будет не по силам – в том смысле, что сочетание цены и потребительских качеств у продукции американской марки наверняка будет более выигрышным. К слову, представители Tesla ранее высказывались, что недорогой электромобиль для рынка КНР может быть разработан с привлечением специалистов местного подразделения компании. Для Европы Илон Маск (Elon Musk) тоже рассчитывал предложить более компактный электромобиль, но глава Tesla генерирует идеи с такой скоростью, что не успевает все их реализовывать в разумные сроки.