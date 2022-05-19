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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA GeForce GTX 1630 получит 512 ядер CUDA и выйдет 31 мая
Такой вот свежий урожай Turing.
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Ресурс VideoCardz смог выяснить технические характеристики готовящейся к анонсу 31 мая видеокарты GeForce GTX 1630, которая станет лишь первой в семействе моделей с таким числовым суффиксом. В основе новинки, как сообщается, будет лежать 12-нм графический процессор TU117-150 с уменьшенным в два раза количеством активных ядер CUDA – оно не превысит 512 штук.

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Источник изображения: VideoCardz

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Половину своих возможностей раскроет и шина памяти, разрядность которой будет ограничена 64 битами. В отличие от других родственных видеокарт, GeForce GTX 1630 позволит графическому процессору достигать частоты 1800 МГц, что отчасти объясняет сохранение значения TDP на уровне 75 Вт. Объём памяти типа GDDR6 на фоне других видеокарт семейства сохранится на прежнем уровне – 4 Гбайта. Скорее всего, NVIDIA так или иначе использует выставку Computex 2022 для анонса GeForce GTX 1630, хотя это и явно не флагманский продукт.

#nvidia #видеокарты #turing #geforce gtx 1650 #tu117 #geforce gtx 1630
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