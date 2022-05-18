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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские власти намереваются продлить субсидирование покупок электромобилей гражданами
До конца следующего года, как минимум.
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Рынок электромобилей Китая, который давно является крупнейшим в мире, своими бурными темпами роста обязан государственным субсидиям, которые первоначально планировалось свернуть ещё в 2020 году, но власти продлили программу на два года. Теперь Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что правительство КНР обсуждает возможность сохранения субсидий на покупку гражданами транспортных средств, использующих тяговые электродвигатели в любых комбинациях. Вместо завершения в конце этого года, программа субсидий может быть продлена до конца 2023 года, как минимум.

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Источник изображения: GM

С 2009 года до конца 2021 года, как предполагают некоторые аналитики, китайскими властями было потрачено около $14,9 млрд на субсидирование покупок гражданами транспортных средств с силовыми установками нового типа, в эту сумму вошли и субсидии участникам коммерческого рынка.

Одновременно власти КНР отказались от идеи повышения налога на покупку таких транспортных средств. Планировалось, что с 2023 года ставка вырастет до 10%, вместо этого её рассчитывают поднять до 5%, хотя сейчас такой налог уплачивать вообще не надо. Самое интересное, что до 40% продаж на рынке КНР формируют электромобили стоимостью около $4000 с ограниченным запасом хода, которые пользуются популярностью у городских жителей.

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С июня этого года власти КНР также планируют ввести стимулирующие выплаты сельским жителям, которые решатся обзавестись электротранспортом – в сумме не более $740 на машину. Для сравнения, величина субсидии на покупку подзаряжаемого гибрида с запасом хода не менее 300 км и стоимостью не более $44 459 достигает $1900. Региональные власти КНР готовы предоставлять местные субсидии в случае обмена гражданином старого автомобиля с ДВС на новый гибрид или электромобиль.

#китай #электромобили #китайские производители #кнр #субсидии
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