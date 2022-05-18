Эксперты Piper Sandler на этой неделе пересмотрели свой прогноз по динамике курса акций AMD, повысив целевое значение с $90 до $140, чем спровоцировали рост текущей стоимости ценных бумаг компании на 8,73% до $102,47 за штуку.
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По мнению авторов аналитической записки, нынешнее положение AMD таково, что даже ожидаемый спад рынка ПК не окажет существенного влияния на её способность укреплять свои позиции и улучшать финансовые результаты деятельности. В сегменте ПК компания укрепляет позиции, особенно за счёт коммерческих клиентов. В серверном сегменте интерес к продукции AMD проявляет всё большее количество крупных заказчиков. Более того, даже в сегменте графических решений AMD способна теснить NVIDIA как в потребительской части рынка, так и в серверной. Покупка Xilinx тоже не станет для AMD обременением, а только предоставит новые возможности для увеличения выручки, по словам представителей Piper Sandler.