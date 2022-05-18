И не только он.

Эксперты Piper Sandler на этой неделе пересмотрели свой прогноз по динамике курса акций AMD, повысив целевое значение с $90 до $140, чем спровоцировали рост текущей стоимости ценных бумаг компании на 8,73% до $102,47 за штуку.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 90 тр - цены рухнули Цены 3070 идут к 70 тр - смотри Несколько 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке -25% от цены 3060 - криптозима торжествует 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену RTX 3070 Ti дешевле 100 тр в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU RTX 4000 в продаже за 116 590р -40% на 12700F в Ситилинке

По мнению авторов аналитической записки, нынешнее положение AMD таково, что даже ожидаемый спад рынка ПК не окажет существенного влияния на её способность укреплять свои позиции и улучшать финансовые результаты деятельности. В сегменте ПК компания укрепляет позиции, особенно за счёт коммерческих клиентов. В серверном сегменте интерес к продукции AMD проявляет всё большее количество крупных заказчиков. Более того, даже в сегменте графических решений AMD способна теснить NVIDIA как в потребительской части рынка, так и в серверной. Покупка Xilinx тоже не станет для AMD обременением, а только предоставит новые возможности для увеличения выручки, по словам представителей Piper Sandler.