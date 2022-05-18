Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики считают, что коммерческий сегмент рынка ПК поможет AMD существенно укрепить позиции
И не только он.
анонсы и реклама
RTX 3060 за 42 тр в Ситилинке
<b>!!! RTX 3070 Ti за 80 тр в Регарде</b>
Другая 3070 за 80 тр - пора брать
3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
-30% на Gigabyte Aorus 3080 из-за криптозимы
RTX 3060 Ti дешевле 70 тр в Регарде

Эксперты Piper Sandler на этой неделе пересмотрели свой прогноз по динамике курса акций AMD, повысив целевое значение с $90 до $140, чем спровоцировали рост текущей стоимости ценных бумаг компании на 8,73% до $102,47 за штуку.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 90 тр - цены рухнули
Цены 3070 идут к 70 тр - смотри
Несколько 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
-25% от цены 3060 - криптозима торжествует
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
RTX 3070 Ti дешевле 100 тр в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
RTX 4000 в продаже за 116 590р
-40% на 12700F в Ситилинке

По мнению авторов аналитической записки, нынешнее положение AMD таково, что даже ожидаемый спад рынка ПК не окажет существенного влияния на её способность укреплять свои позиции и улучшать финансовые результаты деятельности. В сегменте ПК компания укрепляет позиции, особенно за счёт коммерческих клиентов. В серверном сегменте интерес к продукции AMD проявляет всё большее количество крупных заказчиков. Более того, даже в сегменте графических решений AMD способна теснить NVIDIA как в потребительской части рынка, так и в серверной. Покупка Xilinx тоже не станет для AMD обременением, а только предоставит новые возможности для увеличения выручки, по словам представителей Piper Sandler.

#amd #аналитика #акции #лиза су #компьютерный рынок
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Акционеры Intel проголосовали против выплаты назначенных руководству компании компенсаций
Илон Маск намекнул, что готов рассмотреть более низкую цену выкупа Twitter
Илон Маск ищет покупателей на часть своих акций SpaceX
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подборка отличных модов для Anno 1800 и бесплатная разблокировка новых DLC
3
Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
89
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
84
История игр про выживание
4
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть третья
2

Сейчас обсуждают

taurus88
08:47
ему на обед мало денег дают чтоб он на них экономил и покупал себе железо сам. а предки не дадут денех на подобное.
В России появились первые аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite: CoolCola, Street и Fancy
sidoshii
08:46
Заглот карты дешевеют,унитазы дорожают ...будет статейка ? )
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3070 Ti скинула 30% за 2 недели
taurus88
08:44
а у красных типа у всех 6800 и 6900 да?
Techradar: у Nvidia проблемы – ускорители AMD RX 6x50 XT доступны по рекомендованным ценам
Sheshenbek
08:44
А ну пошёл отсюда, как купишь себе достойное железо хотя бы материнскую плату с охлаждением зоны vrm и nvme потом пиши что-то.
В России появились первые аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite: CoolCola, Street и Fancy
taurus88
08:43
а потом ты просыпаешься.
Techradar: у Nvidia проблемы – ускорители AMD RX 6x50 XT доступны по рекомендованным ценам
taurus88
08:43
так ты и анизотропку вырубай, и сглаживание, и объёмное освещение, и тесселяцию, и паралакс. знаешь как фпс взлетит до потолка?! и будеш щасливо играть игрушку в картошка-режиме, зато с фпс 200-300+.
Techradar: у Nvidia проблемы – ускорители AMD RX 6x50 XT доступны по рекомендованным ценам
Александр Кардаш
08:43
Надо быть очень глупым, чтобы предпочесть 3060ti вместо 6700xt, впрочем от скудоумия и не такие глупости делают
Руководство AMD считает, что видеокарты Radeon превосходят NVIDIA до 100% по показателю FPS/Вт/$
djon3volta
08:42
Ничего ты не докажешь поклонникам Рогозина, им чужды прогресс и технологии.
Tesla отказывается от индийского рынка
taurus88
08:41
амд и нормальное по - вещи не совместимые. скоро к ней присоединится интел со своими алхимистами. в нормальные дрова могёт только нвидиа.
Techradar: у Nvidia проблемы – ускорители AMD RX 6x50 XT доступны по рекомендованным ценам
Sheshenbek
08:39
Я уже компьютер две недели не включаю, сейчас мой рабочий стол просто ужасен
В России появились первые аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite: CoolCola, Street и Fancy
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем