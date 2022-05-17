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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla начала принимать предварительные заявки на электрические грузовики Semi
Начало массового производства всё равно запланировано на 2023 год.
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Одним из важнейших условий для начала серийного производства магистральных тягачей Tesla Semi является способность компании получать аккумуляторные ячейки типоразмера 4680 в достаточных количествах. Машина с 36-тонной нагрузкой должна будет ускоряться до 100 км/ч примерно за двадцать секунд, преодолевая на одной зарядке от 480 до 800 км, в зависимости от модификации.

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Предполагалось, что первыми клиентам Tesla, получившими грузовики Semi, станут корпоративные клиенты с большим автопарком, но сегодня ресурс CNet заявил, что компания приступила к приёму предварительных заявок от всех желающих.

Источник изображения: Tesla

Последним требуется внести депозит в размере $20 000 за каждую машину, чья стоимость, по предварительным данным, будет начинаться с отметки в $150 000. Пять тысяч долларов можно зачислить с банковской карты, остальные $15 000 добавить банковским переводом в течение десяти дней. Каждый последующий экземпляр Tesla Semi придётся резервировать через банковский перевод без дробления авансового платежа на части. Если в итоге машина не будет куплена, деньги можно будет вернуть в полном объёме.

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В случае с Tesla от начала приёма заказов до поставок реальных машин нередко проходят годы. Например, к концу прошлого года компания собрала примерно 1,3 млн заказов на поставку электрических пикапов Cybertruck, которые собирается начать выпускать лишь в 2023 году. Но принцип «с миру по нитке» работает и в этом случае – собрав по $100 с машины, компания уже получила $130 млн, которые можно потратить на подготовку пикапа к массовому производству. Как и грузовик Semi, он должен будет встать на конвейер нового предприятия Tesla в штате Техас в следующем году.

#tesla #электромобили tesla #tesla semi
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