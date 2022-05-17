Компании Uber Technologies, как сообщает Reuters, на этой неделе удалось запустить пилотный проект по доставке еды роботизированными транспортными средствами на территории Санта-Моники и западного Голливуда. Инициатива объединила два независимых проекта, курируемых компанией.
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В частности, автоматически управляемые машины будут доставлять еду местным клиентам Uber при участии компании Motional, которая является совместным предприятием корейского автогиганта Hyundai Motor и поставщика автокомпонентов Aptiv. Ну, а специальные роботизированные тележки, передвигающиеся по тротуарам, предоставлены купленной Uber в 2020 году компанией Serve Robotics. Утверждается, что удалённый оператор всегда следит за движением перечисленных транспортных средств и имеет возможность перехватывать управление в случае необходимости.