Пропадают хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не Турсунбек!

Компании Uber Technologies, как сообщает Reuters, на этой неделе удалось запустить пилотный проект по доставке еды роботизированными транспортными средствами на территории Санта-Моники и западного Голливуда. Инициатива объединила два независимых проекта, курируемых компанией.

реклама

Источник изображения: Serve Robotics

анонсы и реклама Много 3070 дешевле 100тр в Регарде Крутая 3080 почти за 100тр в Регарде RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU RTX 4000 в продаже за 116 590р -40% на 12700F в Ситилинке В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

В частности, автоматически управляемые машины будут доставлять еду местным клиентам Uber при участии компании Motional, которая является совместным предприятием корейского автогиганта Hyundai Motor и поставщика автокомпонентов Aptiv. Ну, а специальные роботизированные тележки, передвигающиеся по тротуарам, предоставлены купленной Uber в 2020 году компанией Serve Robotics. Утверждается, что удалённый оператор всегда следит за движением перечисленных транспортных средств и имеет возможность перехватывать управление в случае необходимости.