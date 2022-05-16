Немецкому энтузиасту sergmann удалось отличиться в экстремальном разгоне флагманского процессора семейства Intel Alder Lake-S, который он охлаждал жидким азотом в материнской плате AORUS Z690 Tachyon на базе набора логики Intel Z690.
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Процессор Intel Core i9-12900KS на частоте 6921 МГц смог сохранить активность восьми производительных ядер и шестнадцати потоков. Это позволило занять в тесте HWBot x265 4K первое место среди моделей с восемью ядрами, не говоря уже о модельном зачёте — был достигнут результат 36,509 кадра в секунду. В тесте Cinebench R20 удалось занять второе место с результатом 11 300 баллов при частоте процессора 7051 МГц.