Используются натуральные накладки из грецкого ореха.

Для словенской компании EK Water Blocks это уже не первый эксперимент такого рода, и на этот раз она предложила версии водоблоков с накладками из грецкого ореха для процессоров Intel в исполнении LGA 1700 и процессоров AMD в исполнении Socket AM4.

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Источник изображения: EK Water Blocks

Изделия серии Velocity2 обладают «потайным» механизмом крепления, который позволяет прижимать водоблок к материнской плате через отверстия в окрестностях процессорного разъёма при помощи винтов и пластины, которые располагаются с обратной стороны материнской платы.

Источник изображения: EK Water Blocks

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Водоблоки серии EK-Quantum Magnitude Lignum Edition дополняются металлическими рамками Х- или Н-образной формы, которые используются для крепления к материнской плате. Деревянную рамку для водоблоков можно заказать и отдельно за 37,73 евро без учёта налогов, но она, как и все представленные водоблоки, будет доступна к поставке только с середины июня. Кстати, самый дорогой водоблок серии EK-Quantum Magnitude Lignum Edition для процессоров в исполнении LGA 1700 предлагается за 252 евро, поэтому отделка под орех может считаться признаком премиальности и в данном случае.