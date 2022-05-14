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Новости Hardware Алексей Сычёв
Японский производитель аудиотехники Onkyo вынужден объявить о банкротстве
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Ещё не так давно отъявленные аудиофилы в японских населённых пунктах были готовы не только оборудовать отдельные помещения для прослушивания записей с виниловых пластинок, но и тратить немалые средства на улучшение параметров энергоснабжения своих жилищ, поскольку даже малейшие пульсации тока считаются ими источником искажений для чистого звука. И всё же, как поясняет Nikkei Asian Review, одним аудиофильским брендом в Японии станет меньше, поскольку компания Onkyo подала заявление о банкротстве.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Если быть точнее, сама торговая марка может сохраниться, поскольку права на её использование переданы совместному предприятию японской Sharp и американской Voxx International, но никакого отношения к основанной в 1946 году Onkyo она уже иметь не будет. Ещё в январе 2021 года компания попыталась покрыть растущие долги за счёт привлечения средств инвесторов, но нужную для спасения бизнеса сумму собрать не удалось. К весне этого года Onkyo пришлось покинуть Токийскую фондовую биржу, а основную часть активов удалось распродать ещё в сентябре прошлого.

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Уже упоминавшиеся Sharp и Voxx International будут управлять бизнесом Onkyo по производстве аудио- и видеотехники, а выпуском наушников будет ведать некий инвестиционный фонд, хотя и не факт, что под прежней торговой маркой. Как и во всём мире, в Японии спрос на классическое акустическое оборудование упал, поскольку большинство потребителей готово использовать для прослушивания музыки смартфоны и сервисы потоковой трансляции.

#япония #акустика #банкротство #onkyo
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