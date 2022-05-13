Немецкому оверклокеру CENS посчастливилось получить доступ к достаточно редкой видеокарте GeForce RTX 3090 Ti K|ngp|n Edition в исполнении EVGA, которую он при помощи жидкого азота заставил работать на частотах 2910/23504 МГц. Материнская плата той же марки была основана на чипсете Intel Z690 и приняла центральный процессор Intel Core i9-12900KS с жидкостной системой охлаждения.
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Центральный процессор смог сохранить активность всех 16 ядер и 24 потоков на частоте 5500 МГц. В совокупности с разгоном видеокарты это позволило набрать 11 437 баллов в тесте Unigine Superposition 8K и занять первое место не только в модельном зачёте NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, но и среди всех систем с одним графическим процессором.