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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск назвал предельной глупостью идею хранения запаса энергии в форме водорода
Слишком много сопутствующих затрат всё той же энергии.
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На мероприятии Future of the Car глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) выступал около восьмидесяти минут, поэтому новости на основе его высказываний продолжают поступать всю неделю. Издание CNBC сообщает, что миллиардер использовал эту трибуну, чтобы в очередной раз обрушиться с критикой на всю концепцию водородной энергетики.

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Источник изображения: Getty Images

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Комментировать своё скептическое отношение к водороду, как признался Илон Маск, ему приходится уже примерно в двухсотый раз. Он продолжает считать, что идея хранения запасов энергии в форме водорода является одной из самых глупых. В свободной форме водород на нашей планете не встречается, его необходимо получать либо электролизом из воды, либо расщепляя углеводороды. В обоих случаях требуются колоссальные затраты электроэнергии, а последний ещё подразумевает и дополнительную нагрузку на окружающую среду. Для хранения сжиженного водорода требуются огромные ёмкости, для хранения газообразного – ещё более крупные, поэтому Маск является активным противником использования этого газа в качестве энергоносителя.

#илон маск #возобновляемая энергетика #водородное топливо
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warmuza
12:27
Илон Маск назвал предельной глупостью идею хранения запаса энергии в форме водорода
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