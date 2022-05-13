В этом убеждено руководство компании SMIC.

Китайский контрактный производитель чипов SMIC, даром что входит в пятёрку мировых лидеров, в результате действия американских санкций начинает всё сильнее зависеть от внутреннего рынка КНР. Если в первом квартале 2021 года доля выручки SMIC от китайских клиентов достигала 56%, то в первом квартале текущего года она выросла до 68%. По информации Nikkei Asian Review, влияние локдаунов в Китае на собственную выручку SMIC оценивает в 5%, но предупреждает, что в целом по отрасли оно будет чувствоваться и после завершения второго квартала.

реклама

Источник изображения: AP

анонсы и реклама <b>3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b> RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр -22% на i5 12600 в Ситилинке В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 -40% на 12700F в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -30% на i3 12100 в Ситилинке

В сегменте смартфонов, как поясняет руководство SMIC, по итогам года масштабы падения производства могут достичь 200 млн штук, поскольку макроэкономическая неопределённость и локдауны в Китае помешают местным производителям продать пропорциональное количество мобильных устройств на внутреннем рынке КНР. При этом клиенты SMIC, в большей степени зависящие от внешних рынков, будут чувствовать себя неплохо. Одновременно снижается спрос на компоненты для ПК и бытовой техники, которые SMIC тоже производит по заказу клиентов.