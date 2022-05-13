Китайский контрактный производитель чипов SMIC, даром что входит в пятёрку мировых лидеров, в результате действия американских санкций начинает всё сильнее зависеть от внутреннего рынка КНР. Если в первом квартале 2021 года доля выручки SMIC от китайских клиентов достигала 56%, то в первом квартале текущего года она выросла до 68%. По информации Nikkei Asian Review, влияние локдаунов в Китае на собственную выручку SMIC оценивает в 5%, но предупреждает, что в целом по отрасли оно будет чувствоваться и после завершения второго квартала.
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В сегменте смартфонов, как поясняет руководство SMIC, по итогам года масштабы падения производства могут достичь 200 млн штук, поскольку макроэкономическая неопределённость и локдауны в Китае помешают местным производителям продать пропорциональное количество мобильных устройств на внутреннем рынке КНР. При этом клиенты SMIC, в большей степени зависящие от внешних рынков, будут чувствовать себя неплохо. Одновременно снижается спрос на компоненты для ПК и бытовой техники, которые SMIC тоже производит по заказу клиентов.