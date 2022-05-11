На конференции FT Future of the Car, как отмечает Electrek, Илон Маск (Elon Musk) объявил, что не намерен покупать других автопроизводителей, поскольку опыт трансформации существующего предприятия в Калифорнии под нужды Tesla после предыдущих владельцев (Toyota/GM) подсказывает ему, что эффективнее и быстрее построить новое предприятие с нуля.
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При этом генеральный директор Tesla не исключает вероятности покупки горнодобывающей компании. Если такой шаг станет единственным способом ускорить переход к возобновляемым источникам энергии, то компания вполне может на него решиться. Уже в 2020 году Маск намекал, что у Tesla есть интересы в сфере добычи лития, и компания готова приобрести несколько участков земли в Неваде для соответствующих нужд. В дальнейшем, правда, Tesla ограничивалась заключением соглашений с поставщиками сырья, и до их поглощения дело пока не доходило. Теперь мы знаем, что это может случиться, хотя реализация такого сценария и не гарантируется.