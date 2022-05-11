Первая буква «г», не путайте!

На конференции FT Future of the Car, как отмечает Electrek, Илон Маск (Elon Musk) объявил, что не намерен покупать других автопроизводителей, поскольку опыт трансформации существующего предприятия в Калифорнии под нужды Tesla после предыдущих владельцев (Toyota/GM) подсказывает ему, что эффективнее и быстрее построить новое предприятие с нуля.

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Источник изображения: Pixabay, tunaolger

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При этом генеральный директор Tesla не исключает вероятности покупки горнодобывающей компании. Если такой шаг станет единственным способом ускорить переход к возобновляемым источникам энергии, то компания вполне может на него решиться. Уже в 2020 году Маск намекал, что у Tesla есть интересы в сфере добычи лития, и компания готова приобрести несколько участков земли в Неваде для соответствующих нужд. В дальнейшем, правда, Tesla ограничивалась заключением соглашений с поставщиками сырья, и до их поглощения дело пока не доходило. Теперь мы знаем, что это может случиться, хотя реализация такого сценария и не гарантируется.