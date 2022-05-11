По информации The Times of Israel, компания NVIDIA на этой неделе выразила готовность увеличить штат своего подразделения в Израиле с 3000 до 4000 человек. Сейчас специалисты разного профиля распределены между несколькими исследовательскими центрами компании, включая доставшиеся от Mellanox после её покупки в 2020 году.
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NVIDIA собирается на территории Израиля разрабатывать не только сетевые компоненты, но и ускорители вычислений различного назначения, а также центральные процессоры с архитектурой Arm. Найдётся работа и для специалистов по системам искусственного интеллекта, а также разработчиков программного обеспечения. Нанять ещё 1000 человек компания намеревается до конца текущего года. Последнее подобное увеличение штата сотрудников в Израиле наблюдалось в 2020 году после покупки Mellanox.