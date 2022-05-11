Это на 37% больше, чем годом ранее.

В случае с TSMC писать заголовки о получении компанией рекордной выручки достаточно просто, поскольку она является лидером рынка и обладает достаточно долгой «историей наблюдений» для сравнения общедоступных финансовых показателей деятельности. Компания GlobalFoundries вышла на публичный фондовый рынок лишь недавно, в октябре прошлого года, а потому свою статистику публикует лишь второй раз подряд. Как сообщает Bloomberg, в прошлом квартале компания смогла поднять выручку на 37% до $1,94 млрд.

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Источник изображения: GlobalFoundries

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Это выше ожиданий аналитиков, но и собственный прогноз компании на текущий квартал оказался более оптимистичным по сравнению с консенсусом экспертов – от $1,96 до $1,99 млрд при ожиданиях на уровне $1,93 млрд. Компания, как и многие участники рынка, пытается расширять производственные мощности, привлекая для этого авансовые платежи клиентов. Интерес к производственным возможностям GlobalFoundries проявляют не только поставщики автокомпонентов, но и клиенты из числа разработчиков техники оборонного назначения, поскольку у американских предприятий компании есть необходимые сертификаты.