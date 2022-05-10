И обеспечит дробление собственных акций к 1 октября.

Японская компания Nintendo отчёт по результатам прошлого фискального года, который завершился в марте текущего календарного, подготовила только сейчас, что позволило ресурсу CNBC уточнить статистику как в сфере финансов, так и объёмов производства игровых консолей. Всего за период было реализовано 23,06 млн игровых консолей Switch, что меньше проданных годом ранее 28,83 млн консолей.

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Источник изображения: Nintendo

В текущем фискальном году, который начался 1 апреля, компания Nintendo рассчитывает реализовать не более 21 млн консолей. Это уже будет второй год подряд, характеризующийся снижением объёмов реализации Switch, но в компании склонны объяснять это сохраняющимся дефицитом компонентов. Когда он кончится, руководство Nintendo предсказывать не готово – ясно лишь, что не в этом году. Тираж обновлённой версии Switch с дисплеем типа OLED к концу марта не превысил 5,8 млн штук.

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Выручка Nintendo от реализации игр выросла на 1,8% по сравнению с предыдущим фискальным годом. Ежегодная аудитория игроков Nintendo достигла 100 млн человек. В текущем фискальном году компания рассчитывает реализовать 210 млн копий игр, что на 10,7% меньше итогов предыдущего года. Попутно было объявлено о дроблении акций Nintendo с 1 октября этого года в соотношении «10 к 1», такой шаг должен сделать ценные бумаги более доступными для розничных инвесторов. На этой неделе компания потратит $432,9 млн на выкуп части собственных акций с рынка. Всё это способствовало росту курса акций Nintendo на 5% с начала текущего календарного года, хотя активы компаний технологического сектора в это время и не пользовались особой популярностью среди инвесторов.