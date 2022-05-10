План пришлось сократить на 4,6 млн консолей от изначального количества.

Поскольку китайские предприятия, на которых подрядчики Sony собирают игровые консоли, сейчас страдают от локдаунов, да и в целом логистические цепочки нарушены, компания вынуждена снижать прогнозы по объёмам выпуска PlayStation 5. Как поясняет Reuters, в прошлом фискальном году, который в календаре корпорации завершился в марте, Sony рассчитывала выпустить 14,8 млн консолей данного семейства, но осилила только 11,5 млн штук.

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Источник изображения: Sony

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В текущем фискальном году план снижен с 22,6 до 18 млн консолей семейства PlayStation 5, и это при условии, что ситуация в Китае не ухудшится и локдауны не затянутся. Операционную прибыль в отчётном периоде подорвут возросшие расходы на разработку игр и единовременная выплата в сумме $3,6 млрд за приобретение активов Bungie Inc – разработчика игры Halo.